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Шалимов — об удалении Соболева: Красная — это перебор, не надо из-за глупости игрока ломать игру

23 Мая 2023 • 20:34 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Соболев чудной парень, — что хоть сказать жестом хотел? Но удалили, говорят, за непристойный жест. У меня вопрос — на основе каких критериев арбитры определяют непристойность жеста? На мой взгляд, не надо из-за этой глупости игрока ломать игру», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Как считает специалист, в этой ситуации обоим футболистам нужно было просто показать по желтой карточке, удаление — это перебор.

В текущем сезоне Соболев провел 32 матча во всех турнирах, забил 15 голов, сделал 9 результативных передач, получил 10 желтых карточек и два раза был удален.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Шалимов Александр Соболев
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