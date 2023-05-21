Джикия: На правах капитана поговорю с Соболевым

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об эпизоде, который произошёл на 69-й минуте матча 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (2:1), когда форвард «красно-белых» Александр Соболев получил красную карточку за то, что приложил руки к паху.

Футболист отметил, что видел этот жест и считает, что это неприемлемо, но сегодня никто не будет в команде разговаривать об этом.

«Завтра тоже — у нас выходной в честь победы. У нас есть руководство и тренерский штаб, который захочет поговорить. Посмотрим. Как капитан поговорю во вторник», - приводит слова Джикия Sport24.