Пономарёв — о пенальти в ворота ЦСКА: «Игрок «Спартака» нырял»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после поражения «армейцев» в 28-м туре чемпионата России от «Спартака» (1:2).

«Ничейный результат, конечно, по игре устроил бы всех. Пенальти в ворота «армейцев», конечно, высосан из пальца. Там же нырнул игрок «Спартака». Удаления? Не понял, за что Роша был удален. По поведению Соболева все понятно. Просто идиот!» — цитирует Пономарёва Rusfootball.

После 28 туров ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 54 очка. «Спартак» поднялся на третью строку, набрав 53 балла.

В следующем туре «армейцы» сыграют с «Краснодаром», а «Спартак» встретится с «Пари НН».