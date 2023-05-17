Червиченко: Для Карасёва поведение Абаскаля не станет проблемой

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля. В 28-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» встретится с ЦСКА. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.

«Для Карасёва регулярные претензии Абаскаля не будут проблемой. Выскочит Абаскаль, получит карточку и пойдет в раздевалку смотреть свой планшет. Ну, а «Спартак»… Что тут поделаешь? У них свое видение», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Столичное дерби «Спартак» - ЦСКА состоится 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по мск.