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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два удаления, два незасчитанных гола и пенальти на 90-й минуте: «Спартак» и ЦСКА дали огня в дерби

21 Мая 2023 • 18:32 Комментировать (8)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Московские «Спартак» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 21 мая на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва2:1ЦСКА Москва
  37'Медина Хесус (0:1)
(1:1) Промес Квинси43'  
(2:1) Промес Квинси90'  
Селихов АлександрХлусевич ДаниилЧернов Никита  78'Джикия Георгий 79' (Бальде Диао Кейта ( 79') Тавареш ТомашЗиньковский Антон 86' (Мозес Виктор ( 86') Литвинов РусланЗобнин РоманПромес КвинсиСоболев Александр Сергеевич  69'Игнатов Михаил  60' 79' (Дуарте Алексис ( 79')
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелКлассен ЛеонМелёшин ПавелНиколсон ШамарВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрМартинс Кристофер
Акинфеев ИгорьВиллиан Роша  69'Дивеев ИгорьМойзесГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторМедина Хесус  73' 81' (Зайнутдинов Бактиёр ( 81') Обляков ИванЗаболотный Антон 81' (Карраскаль Хорхе ( 81') Чалов Фёдор
Запасные: Агапов ИльяЛукин МатвейЩенников ГеоргийКучаев КонстантинГлебов КириллНабабкин КириллТороп Владислав
21 мая. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

На эмоциональное московское дерби тренеры «Спартака» и ЦСКА не стали готовить сюрпризов друг другу. Абаскаль довольно ожидаемо посадил на скамейку запасных Мартинса и Бальде, доверив дерби российской полузащите и паре нападающих Промес – Соболев. У Федотова всё те же лица впереди: Чалов, Заболотный, Обляков, Медина, Гайич. Карраскаль с Кучаевым всё сильнее врастают в скамейку запасных.

Соперники начали неспешно московское дерби, обменивались атаками, но скорости включали через раз. Поначалу это вылилось в обмен незасчитанными голами. Соболев обостряющей передачей под себя вывел Игнатова на рандеву с Акинфеевым, а Михаил технично перекинул маститого голкипера. Всё бы хорошо, но за мгновение до чёткой реализации Игнатов забрался в офсайд.

Похожая горечь накрыла Заболотного. Фёдор Чалов из-за пределов штрафной площади пробил очень плотно, Селихов отразил чуть в сторону, а Антон чётко сработал на добивании. Опять же радость голу, омрачённая через пару секунд. Арбитры и тут увидели офсайд. Но команды уже разогнались, уже готовы были к легитимным голам. И обмен случился перед самым перерывом.

Голевую атаку ЦСКА шикарным забросом начал Акинфеев. Чалов выиграл верх у Чернова и скинул поперёк штрафной площади, а набежавший Хесус Медина легко переиграл Селихова – 0:1. «Спартак» очень быстро соорудил ответ. Антон Зиньковский на правом фланге заложил финт, а затем и толковую подачу. Гайич потерял Промеса, а Квинси без помех выпрыгнул и пробил головой – 1:1.

Второй тайм команды тоже начали лихими атаками. С дальней дистанции приложились Чалов и Зобнин, по очереди проверив бдительность голкиперов. Акинфееву не потребовалось вступать в игру, а Селихов парировал в сторону. Затихла игра, на поле ровным счётом ничего не происходило, и тут решил Карасёв «зажечь». Соболев и Виллиан схлестнулись на фоне давних противоречий, один другому «показал» гениталии, бразилец транслировал сообщение на судей, и удалены в итоге были оба.

Карасёв не ушёл с авансцены. В концовке очень долго смотрели момент с наступом Дивеева. Игорь выбил мяч у Зобнина, а потом наступил на ногу Роману. Арбитр решил, что пенальти нет. И спустя минуту Карасёв назначил пенальти за дорисованный прыжок Мозеса. На повторе тоже увидели касание Мендеса и пенальти всё-таки случился. На 90-й минуте Промесу не хватило нервов реализовать пенальти – в блестящем стиле сыграл Акинфеев. Но на добивании первым оказался сам же Квинси, всё-таки протолкнувший мяч в угол – 2:1.

Невероятная развязка московского дерби. «Спартак» победил и максимально подобрался к ЦСКА, всего одно очко теперь между московскими командами, забравшими места в топ-3.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва
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Комментарии (8)
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ингерман
21 Мая 2023 в 18:58
ай дпд.. главное шоб карпуха не вашел в призы.. А-ха-ха-ха! )))
kostet
21 Мая 2023 в 18:49
Почему Дани Алвес сидит в тюрьме по ПОДОЗРЕНИЮ в изнасиловании, а макака вина,которой доказана бегает по Российским полям.
SpaM
21 Мая 2023 в 18:38
Когда наши "технари" Соболев, Игнатов, Зобнин перестанут идти в обыгрыш с нулевым результатом?
Volk Odinochka
21 Мая 2023 в 18:38
Спартак хотел больше, это было видно по последним 20 минутам. Итог - заслуженная победа.
только не мясо
21 Мая 2023 в 18:37
Позорище...
Volk Odinochka
21 Мая 2023 в 18:38
Спартак сегодня победил!!! Живи с этим. :D
только не мясо
21 Мая 2023 в 18:43
твой спартак и сегодня, и вчера и позавчера в глубокой жопе - живу с этим!) то что сделал соболев - просто дибилизм с идиотизмом, и если ты ничего не увидел в его поступке - живи с этим
Ginlik
21 Мая 2023 в 18:50
То что сделал Соболев будет прокручиваться в твоей голове до конца жизни, живи с этой картиной, ихтиандр!
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