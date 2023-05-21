Два удаления, два незасчитанных гола и пенальти на 90-й минуте: «Спартак» и ЦСКА дали огня в дерби

Московские «Спартак» и ЦСКА сыграли в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 21 мая на стадионе «Открытие Арена».

На эмоциональное московское дерби тренеры «Спартака» и ЦСКА не стали готовить сюрпризов друг другу. Абаскаль довольно ожидаемо посадил на скамейку запасных Мартинса и Бальде, доверив дерби российской полузащите и паре нападающих Промес – Соболев. У Федотова всё те же лица впереди: Чалов, Заболотный, Обляков, Медина, Гайич. Карраскаль с Кучаевым всё сильнее врастают в скамейку запасных.

Соперники начали неспешно московское дерби, обменивались атаками, но скорости включали через раз. Поначалу это вылилось в обмен незасчитанными голами. Соболев обостряющей передачей под себя вывел Игнатова на рандеву с Акинфеевым, а Михаил технично перекинул маститого голкипера. Всё бы хорошо, но за мгновение до чёткой реализации Игнатов забрался в офсайд.

Похожая горечь накрыла Заболотного. Фёдор Чалов из-за пределов штрафной площади пробил очень плотно, Селихов отразил чуть в сторону, а Антон чётко сработал на добивании. Опять же радость голу, омрачённая через пару секунд. Арбитры и тут увидели офсайд. Но команды уже разогнались, уже готовы были к легитимным голам. И обмен случился перед самым перерывом.

Голевую атаку ЦСКА шикарным забросом начал Акинфеев. Чалов выиграл верх у Чернова и скинул поперёк штрафной площади, а набежавший Хесус Медина легко переиграл Селихова – 0:1. «Спартак» очень быстро соорудил ответ. Антон Зиньковский на правом фланге заложил финт, а затем и толковую подачу. Гайич потерял Промеса, а Квинси без помех выпрыгнул и пробил головой – 1:1.

Второй тайм команды тоже начали лихими атаками. С дальней дистанции приложились Чалов и Зобнин, по очереди проверив бдительность голкиперов. Акинфееву не потребовалось вступать в игру, а Селихов парировал в сторону. Затихла игра, на поле ровным счётом ничего не происходило, и тут решил Карасёв «зажечь». Соболев и Виллиан схлестнулись на фоне давних противоречий, один другому «показал» гениталии, бразилец транслировал сообщение на судей, и удалены в итоге были оба.

Карасёв не ушёл с авансцены. В концовке очень долго смотрели момент с наступом Дивеева. Игорь выбил мяч у Зобнина, а потом наступил на ногу Роману. Арбитр решил, что пенальти нет. И спустя минуту Карасёв назначил пенальти за дорисованный прыжок Мозеса. На повторе тоже увидели касание Мендеса и пенальти всё-таки случился. На 90-й минуте Промесу не хватило нервов реализовать пенальти – в блестящем стиле сыграл Акинфеев. Но на добивании первым оказался сам же Квинси, всё-таки протолкнувший мяч в угол – 2:1.

Невероятная развязка московского дерби. «Спартак» победил и максимально подобрался к ЦСКА, всего одно очко теперь между московскими командами, забравшими места в топ-3.