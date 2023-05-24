Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему Карасёв правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком» - объяснения ЭСК

24 Мая 2023 • 19:04 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра Сергея Карасёва назначить пенальти в пользу «Спартака» на 87-й минуте матча против ЦСКА. Именно после этого пенальти «красно-белые» забили победный гол (Квинси Промес отличился с добивания).

Мнения членов ЭСК по моменту разошлись, но большинство поддержало решение о назначении одиннадцатиметрового удара.

В пояснении, опубликованном РФС, отмечается, что контакт между Мендесом и Мозесом имел место быть – игрок ЦСКА опоздал сыграть в мяч.

Комиссия говорит, что ВАР имел основания не вмешиваться, несмотря на тот факт, что Мозес несколько преувеличил последствия контакта. Видеоассистент (Павел Шадыханов) не мог иметь доказательств того, что главный судья (Сергей Карасёв) допустил явную ошибку.

Карасёв «украл» гол у «Спартака» в дерби с ЦСКА – ЭСК

ЭСК объяснила, почему Карасёв не должен был удалять Рошу

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв Виктор Мозес Виктор Мендес ЭСК РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
20:06 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Ахмат» может сместить «Ростов» с четвёртого места»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Баринову надо было цепляться за шанс поиграть в Турции, но он пополнил ряды сказочников»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Масалитин посоветовал «Спартаку» сводить Соболева к психологу
19:48 · Россия. Премьер-лига
Хавбек ЦСКА Зделар избежал дисквалификации за ругательные слова о ВАР
19:47 · Россия. Премьер-лига
Неспортивное поведение – самая частая причина жёлтых карточек у Соболева
19:44 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что Баринов принесёт ещё много пользы «Локомотиву»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Довбня рассказал о будущем после ухода из «Торпедо»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Директор «Локомотива» упомянул предложение «Бешикташа», говоря о продлении контракта с Бариновым
19:36 · Россия. Премьер-лига
Гладилин — о Соболеве: «Футболисты не должны так себя вести» 1
19:32 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин: «Баринов принял верное решение остаться в родном клубе»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Тихонов отреагировал на дисквалификацию Соболева
19:27 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: У Карасёва не было явных ошибок в дерби «Спартак» - ЦСКА
19:27 · Россия. Премьер-лига
Назван клуб РПЛ, который чаще всех выпускает в старте игроков до 20 лет
19:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Мало Соболеву дали, надо было его на 10 матчей дисквалифицировать»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Шавло посоветовал Соболеву беречь свои нервы
Все новости
Рекомендуем