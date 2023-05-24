Почему Карасёв правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА в дерби со «Спартаком» - объяснения ЭСК

Экспертно-судейская комиссия поддержала решение арбитра Сергея Карасёва назначить пенальти в пользу «Спартака» на 87-й минуте матча против ЦСКА. Именно после этого пенальти «красно-белые» забили победный гол (Квинси Промес отличился с добивания).

Мнения членов ЭСК по моменту разошлись, но большинство поддержало решение о назначении одиннадцатиметрового удара.

В пояснении, опубликованном РФС, отмечается, что контакт между Мендесом и Мозесом имел место быть – игрок ЦСКА опоздал сыграть в мяч.

Комиссия говорит, что ВАР имел основания не вмешиваться, несмотря на тот факт, что Мозес несколько преувеличил последствия контакта. Видеоассистент (Павел Шадыханов) не мог иметь доказательств того, что главный судья (Сергей Карасёв) допустил явную ошибку.

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