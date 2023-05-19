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«Спартак» показал красивый гол Соболева с паса Абаскаля видео

19 Мая 2023 • 19:26 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.50 X 3.55 2 2.70
21.05 16:30

«Спартак» ведёт подготовку к главному дерби Москвы против ЦСКА. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видео с тренировки. На нём нападающий команды Александр Соболев забивает красивый гол с передачи главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Найден идеальный тандем», - так подписали видео «красно-белые».

 

«Спартак» и ЦСКА начнут очный матч 21 мая в 16:30 по московскому времени. За три тура до финиша чемпионата России «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице с 54 очками, а «красно-белые» - четвёртое с 50 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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wertygaz
19 Мая 2023 в 20:10
Может его на поле, ведь молодой еще, наш чемпионат потянет...
Jenya.love
19 Мая 2023 в 19:45
Где видео?????
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