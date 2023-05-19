«Спартак» ведёт подготовку к главному дерби Москвы против ЦСКА. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видео с тренировки. На нём нападающий команды Александр Соболев забивает красивый гол с передачи главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Найден идеальный тандем», - так подписали видео «красно-белые».

«Спартак» и ЦСКА начнут очный матч 21 мая в 16:30 по московскому времени. За три тура до финиша чемпионата России «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице с 54 очками, а «красно-белые» - четвёртое с 50 очками.