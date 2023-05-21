Фигуристка Трусова рассказала, за кого болеет в матче «Спартак» - ЦСКА

В воскресенье большая часть спортивной России следит за главным футбольным дерби Москвы – «Спартак» против ЦСКА. Команды встречаются в рамках 28-го тура Премьер-лиги. Известная фигуристка Александра Трусова рассказала, за кого она болеет в этой паре.

«Я уже в Москве, приехала смотреть матч. Болею за ЦСКА», - сказала Трусова на видео, которое она опубликовала в телеграм-канале.

Следить за матчем между «Спартаком» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. Отметим, что за три тура до финиша чемпионата ЦСКА (54 набранных очка) идёт в таблице вторым, а «Спартак» (50 набранных очков) - четвёртым.