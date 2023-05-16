Агент: Виллиану Роше нравится в России, он счастлив в ЦСКА

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, ответил на вопрос о будущем футболиста в столичном клубе.

«Роше нравится в России. Он прекрасно адаптировался к жизни в Москве, на достойном уровне выступает в российской лиге. У него есть действующий контракт, и он счастлив в ЦСКА», — приводит слова Тито Metaratings.

Агент отметил, что на данный момент у него нет предложений по Роше, поэтому футболист не думает о возможном уходе.

В этом сезоне Роша провел 28 матчей за ЦСКА, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи. Трудовой договор игрока с «армейцами» рассчитан до 2025 года.