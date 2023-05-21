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Деменко: «Спартак» вообще не поймёшь» эксклюзив

21 Мая 2023 • 20:30 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о дерби с ЦСКА.

- Дерби оправдало ожидания?

- Оправдало. Многие не ставили на «Спартак» перед матчем, но он показал очень интересную игру. И моменты создавал. А ведь ЦСКА на сегодняшний день - самая сбалансированная команда. «Спартак» вообще не поймешь. С соперниками ниже в турнирной таблице он не может играть, возникают какие-то проблемы, а если клуб находится выше, то «красно-белые» демонстрируют добротный и правильный футбол. Не знаю, с чем это связано.

- Может с настроем?

- Наверное. Настрой, который показывает команда, впечатляет. А может Абаскаль объяснил ребятам, что осталось играть два тура, и кроме победы нет вариантов. Но мы увидели, что «Спартак» показал действительно хорошую игру.

- Как вам удаление Соболева и Роши? Не считаете, что это скандал?

- Понятно, что Соболев спровоцировал этот эпизод. Теперь будут разбирательства с этим моментом. Мне кажется, что их могли бы не удалять.

- Есть вопросы по отмененным голам? Пишут, что офсайд «Спартака» был сомнительным.

- Нет. Когда я посмотрел эпизоды, сомнения отпали. Хотя этот момент был пограничным. Скорее нет, чем да. Были спорные эпизоды, но как определить сто процентов был офсайд или нет, если нет офсайдной линии? Сказали, что на следующий год она будет.

- А на Зобнине был пенальти, когда Дивеев наступил ему на ногу?

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- Без ВАР там точно не определить. Но на просмотре мне показалось, что Дивеев сначала выпнул мяч, а только потом наступил на ногу Зобнину. Получается, что судья был прав. И в моменте с пенальти Карасёв правильно разобрался. На Мозесе фол был, потому что первый удар пришелся в ногу.

- Промес реализовал пенальти с добивания. Это ошибка защитников, что они позволили ему нанести второй удар?

- Промес – молодец. Он быстро среагировал на момент и сыграл на добивании. Игрок, который стоял на линии, раньше выбежать на подстраховку не мог, поскольку выходить до удара нельзя. Промесу в какой-то степени повезло, что мяч так отскочил.

- Акинфееву наверняка было обидно пропускать такой гол.

- Конечно. Тем более, на 90-й минуте. Игра шла к ничьей, и тут пенальти. Это всегда досадно.

- Результат матча закономерен?

- Если по игре говорить, то была ничья. У «Спартака» были моменты, и у ЦСКА тоже. Оба соперника могли выиграть. Еще и по мячу не засчитали.

- Какие перспективы у ЦСКА в борьбе за второе место?

- Конечно, они хотели все решить в этом матче. На это была ставка. А теперь до последнего тура ничего не будет понятно. Тем более, последний матч с «Ростовом».

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Максим Деменко
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