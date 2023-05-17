Кузьмичёв высказался о возможном уходе Николсона из «Спартака»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением на тему того, стоит ли московскому клубу расставаться с нападающим Шамаром Николсоном.

Ранее сообщалось, что 26-летний ямаец интересен азиатским и ближневосточным клубам.

«Если у «Спартака» будет интересное финансовое предложение по Николсону, то стоит рассмотреть этот вариант. «Спартак» играет в схему с одним центральным нападающим, а Шамар проигрывает конкуренцию Соболеву», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

При этом Кузьмичёв подчеркнул, что Николсон принёс много пользы своей команде. По мнению эксперта, конкуренция с ямайским футболистом помогла Александру Соболеву заиграть лучше.

В нынешнем сезоне Николсон провёл за «Спартак» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 6,5 миллионов евро.