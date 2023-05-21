Судья отменил гол «Спартака» в дерби с ЦСКА – момент спорный

В воскресенье матч 28-го тура Премьер-лиги России проводят «Спартак» и ЦСКА. В средине первого тайма мяч побывал в сетке ворот Игоря Акинфеева, куда его направил Михаил Игнатов. Впрочем, гол игрока «Спартака» засчитан не был – судьи усмотрели положение вне игры.

Момент получился спорным, на глаз очень сложно определить, кто в момент передачи был ближе к воротам – Игнатов или последний защитник ЦСКА. Как известно, офсайдных линий в функционале ВАР в России нет, поэтому в спорных моментах видеоассистенты не могут оказать какое-то влияние на решение бокового арбитра.

Следить за матчем между «Спартаком» и ЦСКА можно в текстовой трансляции. В поле работает судейская бригада Сергея Карасёва.