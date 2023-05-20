Гаджиев: ЦСКА не будет играть на ничью, ведь «Спартак» захочет показать максимум

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«ЦСКА не будет играть со «Спартаком» с оглядкой на то, что его устроит и ничья. Федотов всегда играет одинаково. Он поступает так, как требует логика игры: если мяч у соперника, то все должны обороняться, если мяч у нас, то все должны атаковать», — цитирует Гаджиева Vprognoze.

Как считает функционер, «Спартак» попытается приложить максимум усилий для достижения положительного результата, но многое будет зависеть от состояния футболистов.

Столичное дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 21 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.