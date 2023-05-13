Быстров: «Мы не видим «Спартак» после нового контракта Абаскаля»

Бывший футболист Владимир Быстров намекнул на то, что проблемы московского «Спартака» в чемпионате и Кубке России начались после того, как наставник «красно-белых», молодой испанец Гильермо Абаскаль подписал новое трудовое соглашение с командой.

«Абаскаль подписал новый контракт, и с того момента мы не видим «Спартак», который приносил радость. Вопросы все нужно задавать тренеру», - сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня днём «Спартак», не без судейских скандалов, сыграл вничью со вторым претендентом на вылет из РПЛ – подмосковными «Химками», 1:1.