Сёмин: «Игра Малкома и Промеса делает РПЛ привлекательнее для болельщиков»

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о соперничестве нападающего «Зенита» Малкома Филипе с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

«Малком и Промес — два сильнейших игрока РПЛ. Не готов сказать, кто из них провел сезон ярче. Оба принесли очень много пользы своим командам и всей Лиге. Их игра делает чемпионат привлекательнее для болельщиков», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

На данный момент Малком возглавляет список лучших снайперов Российской премьер-лиги, забив 23 мяча. Промес занимает вторую строчку с 18 голами. Добавим, что до окончания текущего сезона осталось три тура.