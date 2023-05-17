Валерий Овчинников: «Спартак» будет драться в дерби с ЦСКА

Российский тренер Валерий Овчинников поделился комментарием о предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА.

«Я не думаю, что на эту игру «Спартак» выйдет сдавшимся. Он выйдет во всеоружии и будет драться. Это особое дерби. «Дерби всея Руси». Весенняя статистика не имеет никакого значения тут. Разве что для вас, журналистов», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. Подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на четвертой позиции и отстают от ЦСКА на четыре балла.

Матч 28-тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Спартаком» состоится 21 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.