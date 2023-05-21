Дерби «Спартак» и ЦСКА: противостояние Чалова и Промеса

Очередной, уже 195-й поединок между «Спартаком» и ЦСКА в ближайшие выходные интересен и с точки зрения противостояния лучших в этом сезоне бомбардиров команд: Чалов и Промес входят в тройку лучших снайперов РПЛ. Если в активе ветерана спартаковцев 18 точных попаданий в цель в сезоне-2022/23, то воспитанник армейской школы за тот же период 17 раз заставлял соперника начинать с центра поля. Оба ведут борьбу за пальму первенства лучшего бомбардира чемпионата. Лидер, новоиспечённый россиянин Малком, со своими 22 мячами уже не сможет пополнить свой голевой багаж. За три тура до финиша он покинул пределы своей новой страны по причине рождения ребёнка на родине, в Бразилии. Как только он узнал, что станет отцом, его снайперская винтовка не сбивалась с прицела. Как он сам заявил, после новости об отцовстве он стал забивать так, что не мог остановиться…

Доводы в пользу Чалова

Для двадцатипятилетнего форварда, воспитанника ЦСКА Фёдора Чалова, нынешний сезон – самый лучший из семи проведённых на высшем профессиональном уровне. До этого максимальный результат ограничивался пятнадцатью забитыми мячами в 30 проведённых играх чемпионата и Кубка сезона-2018/19. Сейчас у уроженца Москвы, кроме 17 забитых мячей в регулярном чемпионате, ещё четыре в десяти поединках, сыгранных в рамках Фонбет Кубок России – 2022/23. Именно в этом сезоне Фёдор открыл счёт своим забитым мячам в кубке. Ещё остаются четыре полноценных матча в сезоне с учётом финала Кубка Фонбет России, который пройдёт на поле Большой спортивной арены Лужников.

Армеец в последних играх заметно набрал ход со своим клубом. Не случайно ЦСКА укрепился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ и сейчас фактически бесспорный кандидат на серебро. А ведь ещё три тура назад команда Владимира Федотова имела лишь теоретические шансы на серебро.

«Лужники»

Именно на поле этого стадиона прошли самые посещаемые поединки между «Спартаком» и ЦСКА. В период с 1959 по 1962 год сразу четыре игры собрали по 150 тысяч зрителей в рамках чемпионата СССР (в тот период арена в Лужниках ещё вмещала столько, впоследствии, в связи с подготовкой к Олимпиаде-80, она уменьшилась до 103 тысяч). Самое массовое болельщицкое внимание в российской истории было зафиксировано ровно 18 лет назад – 21 мая 2005 года, когда спустя три дня после завоевания Кубка УЕФА Газзаев и К на волне эйфории в присутствии 63 тысяч даже без привычных тренировок дожали «спартачей» со счётом 3:1.

Доводы в пользу Промеса

Воспитанник амстердамского «Аякса», 31-летний нидерландец с суринамскими корнями, имеет гораздо больше опыта как на клубном уровне, так и на уровне сборных (50 матчей за национальную сборную Нидерландов, против 4 матчей Чалова за Россию). Свой шестой сезон в «народной» команде Промес не может назвать самым лучшим, хотя по количеству точных попаданий Квинси лишь однажды (по ходу сезона-2015/16) достигал нынешнего результата в 18 забитых мячей. Сейчас в его активе ещё пять результативных ударов в Фонбет Кубок России. Всё же сезон-2016/17 ему наверняка более памятен с чемпионством клуба спустя шестнадцать лет, хотя тогда и было только 12 забитых мячей. За 11 сезонов на высшем уровне более 18 мячей в регулярном чемпионате Промес не забивал ни в «Твенте», ни в «Аяксе», ни в «Севильи». Неслучайно судьба его второй раз привела в клуб Старостиных и Симоняна. Конечно же полузащитник «красно-белых» горит желанием установить личный рекорд. А будут ли ещё в будущем лучшие для этого возможности? Абаскаль и «Лукойл» гарантируют положительный ответ. Вот только коррективы вносит главный ответчик – жизнь.

62 против 86

За ЦСКА Чалов забил 62 мяча в 165 играх чемпионата России, в то время как Промес имеет в активе 86 мячей в 172 проведённых матчах. Средний показатель у голландца выше, но за россиянина выступает нынешняя ударная голевая серия в последних турах. И уже в предстоящее воскресенье всё может измениться: даже одного точного удара любого из форвардов может хватить для того, чтобы не только улучшить свою статистику, но и сделать шаг к серебряным медалям чемпионата России сезона-2022/23.

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Константин Лицин