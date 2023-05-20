Мор: Атакующая линия «Спартака» сильнее, чем у ЦСКА

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор оценил атакующую линию «красно-белых».

«Можно в атаке выделить Квинси Промеса, который является явным лидером «Спартака» и одним из лучших футболистов всего чемпионата. Плюс тот же Александр Соболев, когда в форме, приносит большую пользу. Не зря он в сборной сейчас постоянно играет», — цитирует Мора «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что когда с Промесом и Соболевым на поле выходят Михаил Игнатов или Антон Зиньковский, тогда атакующая линия у «Спартака» явно выделяется. Мор считает, что в этом компоненте «красно-белые» превосходят ЦСКА.

Столичное дерби «Спартак» - ЦСКА состоится завтра, 21 мая. Начало игры запланировано на 16:30 по мск.