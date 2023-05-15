Рыбус допустил свой возможный уход из «Спартака»

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался о своём возможном уходе из московского клуба ближайшим летом.

«Правда ли, что я ухожу из «Спартака» этим летом? Всё возможно», — цитирует Рыбуса «РБ Спорт».

Напомним, Рыбус перешёл в «Спартак» летом прошлого года из «Локомотива». Контракт польского футболиста с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Польши в 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Спартак» 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. После 27 туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 50 набранных очков.