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Гладилин — о Соболеве: «Футболисты не должны так себя вести»

24 Мая 2023 • 19:36 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о дисквалификации нападающего «красно-белых» Александра Соболева на четыре матча. Напомним, футболист столичного клуба пропустит предстоящие игры из-за неприличного жеста в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Наказание не очень жесткое. Это урок на будущее за его театральные жесты, не должны так себя вести футболисты. Я думаю, что это воспитательные цели, он парень не глупый, поймет, что так делать нельзя», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 53 очка. В этом сезоне подопечным Гильермо Абаскаля осталось сыграть с «Пари НН» и «Крыльями Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Александр Соболев
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Комментарии (1)
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TEREX
24 Мая 2023 в 19:49
дык энта жы фуцбалисты ни могут эдак сибя висти..)) а сабалёф та какой фуцбалист..))
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