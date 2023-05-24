Гладилин — о Соболеве: «Футболисты не должны так себя вести»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о дисквалификации нападающего «красно-белых» Александра Соболева на четыре матча. Напомним, футболист столичного клуба пропустит предстоящие игры из-за неприличного жеста в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Наказание не очень жесткое. Это урок на будущее за его театральные жесты, не должны так себя вести футболисты. Я думаю, что это воспитательные цели, он парень не глупый, поймет, что так делать нельзя», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

После 28 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 53 очка. В этом сезоне подопечным Гильермо Абаскаля осталось сыграть с «Пари НН» и «Крыльями Советов».