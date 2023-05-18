Агент: «Муса Барроу готов перейти в «Спартак»

Луиджи Соррентино, агент нападающего «Болоньи» Мусы Барроу, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

Ранее сообщалось, что руководство «Лукойла» поставило перед московским клубом задачу — подписать статусного футболиста за 15-20 миллионов евро, который поможет «красно-белым» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«Да, Муса подходит под все перечисленные условия. Игрок готов перейти в «Спартак», если поступит соответствующее предложение. Я уверен, что Барроу вполне соответствует и уровню самого «Зенита», — цитирует Соррентино «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Барроу провёл за «Болонью» 32 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Гамбии в 12 миллионов евро.