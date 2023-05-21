В центральном матче 28-го тура схлестнулись «Спартак» и ЦСКА. Матч получился результативным, скандальным и с элементами драмы. В первом тайме команды обменялись незасчитанными и забитыми по правилам мячами, а ближе к концу противостояния Квинси Промес оформил дубль, добавив мяч в сетку после парированного 11-метрового. Особняком стоят спорные моменты с отмененным голом Михаила Игнатова и удалением Виллиана Роши у ЦСКА после провокации со стороны Александра Соболева.

Все главные события поединка собраны в одном месте.