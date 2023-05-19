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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Должен ли «Спартак» уволить Абаскаля прямо сейчас

19 Мая 2023 • 14:07 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.50 X 3.50 2 2.70
21.05 16:30

Сезон завершается, и уже можно констатировать, что Гильермо Абаскаль не добился успеха в первый год работы в «Спартаке». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присоединяется к дискуссии о том, надо ли расставаться с испанцем или нет.

Хотя сезон ещё не завершён, уже смело можно подводить итоги дебютного года работы Гильермо Абаскаля в России. Испанец в любом случае остался без трофеев. На финише можно побороться за второе место, но толку от этого мало. Наверное, в моральном смысле Абаскалю, конечно, хотелось бы получить статус вице-чемпиона страны, но в целом в текущей ситуации разницы между вторым и пятым местом никакой. По крайней мере для «Спартака». Здесь точно не будут считать за успех место в тройке.

Как оценивать работу Абаскаля? Наверное, если смотреть на итоги сезона с учётом летних ожиданий, то не всё выглядит плохо. Когда испанец возглавил «красно-белых», это было шоком. Абаскаля в нашей стране никто не знал, и выбор в его пользу выглядел абсолютно неожиданным. Наверное, ожидания были не слишком серьёзными, и в этом смысле наставник посрамил скептиков. Абаскаль точно не провалился, а осенью о нём и вовсе говорили в восторженных тонах.

Тем не менее весну испанец провалил. Зимой «Спартак» нацеливался на победу в Кубке России и на борьбу с «Зенитом» за чемпионство. Если вторая цель всё же выглядела нереально, то первая была вполне себе достижимой. Однако «Спартак» не справился ни с тем, ни с другим. Проблема даже не только в самом результате, сколько в том, как всё случилось. «Красно-белые» из Кубка вылетели, проиграв командам, которые всё же обязаны обыгрывать, если исходить из статуса, в котором клуб себя ощущает. Ну нельзя проигрывать «Уралу» по сумме двух матчей и уж тем более «Акрону»! В чемпионате же «Спартак» не просто не смог навязать борьбу «Зениту», но ещё и растерял своё преимущество перед коллективами, которые были ниже.

Весенний провал – это точно недоработка Абаскаля, тут сомнений быть не может. С точки зрения кадров команда слабее зимой не стала, да и вообще по сравнению с конкурентами, не считая «Зенита», «Спартак» не может жаловаться на слабый состав. Однако весной «красно-белые» стали просто хуже играть, а тут претензии могут быть только к тренеру. В этом смысле важно испанца сравнить с Владимиром Федотовым. ЦСКА во второй части, наоборот, добавил, стал действовать лучше – и результат налицо. «Армейцы» сыграют в финале Кубка России и вырвались на второе место, отыграв отставание.

Тем не менее увольнять Абаскаля сейчас, конечно, не стоит, и причин тут несколько. Во-первых, испанец всё же не завалил сезон. Расставаться с тренером из-за неудачной весны не стоит. Летом и осенью «Спартак» выглядел хорошо, так что потенциал у Абаскаля точно есть. Наставник за этот сезон хорошо познакомился с командой, получил опыт работы в стране и длительных зимних сборов. Вполне можно рассчитывать, что тренер извлечёт из этого опыт. Да и итоговый результат для первого сезона в любом случае будет рабочим.

Кроме того, очевидно, что найти сейчас тренера сильнее «Спартаку» едва ли реально. Отечественные специалисты при всём уважении не являются слишком уж умелыми. Возвращать Станислава Черчесова, назначать Леонида Слуцкого, переманивать Валерия Карпина – ни один из таких шагов не сулит успеха. Найти же за границей тренера, который готов ехать в Россию сейчас, довольно сложно. В любом случае это будет наставник, которого по каким-то причинам не зовут в сильные европейские чемпионаты. Более того, Абаскаль для «Спартака» в некотором роде может стать помощником в селекции. Если клуб захочет пригласить иностранца, то тому наверняка будет проще согласиться на переезд в Россию, раз тут тренер испанец. Это дополнительная гарантия, что в нашу страну сейчас можно ехать, несмотря на созданный ореол за границей.

При этом с Абаскаля в следующем году спрос будет намного выше. В следующем сезоне от испанца можно будет требовать прогресса, прежде всего в игровом смысле. Конечно же, руководство хочет увидеть и более успешные результаты. Абаскаль должен быть готов работать под большим давлением, которое его ожидает.

Роман Андреев

​Должен ли «Спартак» уволить Абаскаля прямо сейчас?
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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starpom
19 Мая 2023 в 14:46
руки прочь от рыжего!!!!!!!
redwhite1959
19 Мая 2023 в 14:38
Абаскаля нужно увольнять прямо сейчас! Во-первых, со временем команда под его руководством играет всё хуже и, во-вторых, это тренер не на перспективу - также как Тедеско и Ваноли "свалит" из России при первом удобном случае. Семак и Федотов - отечественные специалисты, которые доказали, что могут работать в РПЛ успешнее многих иностранных специалистов. А потому "Спартаку" нужно переориентироваться на наших спецов. Если Карпин "прирос корнями" к "Ростову", то почему бы ни дать шанс тому же Осинькину? По мне - грамотный специалист!
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