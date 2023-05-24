Соболев прибыл на заседание КДК на метро

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прибыл на заседание КДК.

По сведениям «Чемпионата», 26-летний футболист приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета на метро. На данном собрании будет обсуждаться возможная дисквалификация Соболева за неприличный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Напомним, инцидент произошел в матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» - ЦСКА (2:1).

Ранее сообщалось, что «красно-белые» предоставили КДК видео с доказательствами, где Роша первым использует неприличный жест в адрес Соболева, и делает это целых три раза.

