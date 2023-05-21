Медина стал автором первого засчитанного гола в матче «Спартак» - ЦСКА

В эти минуты проходит центральный матч 28-го тура Премьер-лиги, в котором встречаются «Спартак» и ЦСКА. Команды успели обменяться незасчитанными голами Михаила Игнатова и Антона Заболотного, после чего пришел черед мячей, забитых по правилам. Под конец первого тайма Фёдор Чалов в чужой штрафной выполнил скидку головой, Заболотный не смог пробить, но Хесус Медина был беспощаден в этой атаке, направив мяч в ближний угол ворот.

При счете 1:0 в пользу гостей ЦСКА сразу на семь очков опережает «Спартак» и «Ростов», находясь на втором месте.

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