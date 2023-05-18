Быстров: «Абаскалю уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров высказался о матче 27-го тура РПЛ, в котором московская команда не смогла одолеть «Химки» (1:1). Также эксперт раскритиковал работу главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Быстров отметил, что «Спартак» уже в четвёртый раз подряд провалил первый тайм. По мнению эксперта, без полузащитника Руслана Литвинова команда испытывает серьёзные проблемы в опорной зоне, а наставник «красно-белых» Абаскаль после подписания с клубом нового контракта начал проводить сомнительные эксперименты с футболистами и схемой игры.

«Судейство? Можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия. Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 21 мая против ЦСКА. Начало — в 16:30 по московскому времени.