Из «Спартака» может уйти легионер

В летнее трансферное окно из «Спартака» может уйти полузащитник. Речь идёт о 26-летнем люксембуржце Кристофере Мартинсе.

О возможном уходе Мартинеса из московского клуба на своих страницах рассказывает Metaratings. Отмечается, что спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт с учётом этой ситуации планирует трансфер нового футболиста в опорную зону.

За «Спартак» Мартинес выступает с зимы 2022 года. С тех пор полузащитник провёл за «красно-белых» 36 матчей, в которых забил четыре гола.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.