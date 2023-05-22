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Из «Спартака» может уйти легионер

22 Мая 2023 • 15:08 Комментировать
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

В летнее трансферное окно из «Спартака» может уйти полузащитник. Речь идёт о 26-летнем люксембуржце Кристофере Мартинсе.

О возможном уходе Мартинеса из московского клуба на своих страницах рассказывает Metaratings. Отмечается, что спортивный директор «красно-белых» Пол Эшуорт с учётом этой ситуации планирует трансфер нового футболиста в опорную зону.

За «Спартак» Мартинес выступает с зимы 2022 года. С тех пор полузащитник провёл за «красно-белых» 36 матчей, в которых забил четыре гола.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс трансферы футбола - лето 2023
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