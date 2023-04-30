Название стадиона «Спартака» может измениться

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о возможном переименовании домашней арены клуба, связанном с приближающимся к концу сроком действия контракта с банком «Открытие».

«Контракт действительно в определённый момент закончится. Есть варианты по новому названию. Давайте, пока действует текущее соглашение, конкретизировать не будем», - приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

Специалист подтвердил, что название спартаковского стадиона может смениться уже в нынешнем году.

В данный момент спортивное сооружение носит название «Открытие Банк Арена», оно было открыто пятого сентября 2014 года.