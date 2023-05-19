Тихонов: «Для всех будет интереснее, если «Спартак» победит ЦСКА»

До одного из главных дерби России между «Спартаком» и ЦСКА остаётся всё меньше дней. Эксперты полагают, что грядущий матч станет определяющим для команд, которые сражаются за серебро РПЛ. Вот и легенда «Спартака» Андрей Тихонов привёл такое же мнение по поводу грядущей битвы московских топ-клубов.

«Жду интересной встречи. Если ЦСКА выиграет, то наверняка обеспечит себе второе место по итогам сезона, поэтому для всех будет интереснее, если «Спартак» победит», - поделился Тихонов мнением с «Матч ТВ».

Дата столичного дерби – 21 мая, это воскресенье. Матч, напомним, пройдёт на домашнем стадионе «Спартака» - «Открытие Банк Арене». Ранее в принимающем клубе озвучили примерное число зрителей, которые посетят игру.