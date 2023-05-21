Губерниев передал «привет» Карасёву после матча «Спартак» - ЦСКА

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

Эксперт отметил, что футбол получился «плохим», ведь весь второй тайм ходили смотреть телевизор и постоянно спорили.

«Вообще у меня ощущение, что наши судьи стараются добавить как можно меньше времени к игре, чтобы побыстрее свалить и чтобы у них было меньше проблем…

Там минут 15 можно было смело прибавить. Но нет, это пусть в Бразилии делают…. привет арбитру Карасеву», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 благодаря дублю Квинси Промеса.