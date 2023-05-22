Пискарёв — о жесте Соболева: «Безумный поступок»

Бывший игрок «Спартака» Александр Пискарёв прокомментировал выходку нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Напомним, что Соболев был удалён в середине второго тайма за неприличный жест, показанный в адрес защитника «армейцев» Виллиана Роши. Бразилец также получил красную карточку.

Пискарёв назвал поступок Соболева безумным, выразив при этом мнение, что Роша не заслуживал удаления в том эпизоде.

«Безумный поступок. Всех бьют, всех задевают, но нельзя переходить рамки приличия. Может быть, Роша его провоцировал, поскольку все знают, какой Соболев нервный, но в любом случае спартаковец был не вправе так распускаться», — приводит слова Пискарёва Bobsoccer.ru.

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от второго ЦСКА на одно очко. До конца турнира командам осталось провести по две встречи.