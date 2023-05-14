Гаджиев считает, что «Спартак» ещё может побороться за медали

Бывший главный тренер многих российских клубов Гаджи Гаджиев высказался о шансах московского «Спартака» завоевать медали по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что не стал бы говорить о том, что столичный клуб потерял шансы на попадание в первую тройку.

«Ещё есть три тура, в которых разыграют девять очков. Конечно, очень много зависит от мотивации, собранности команды, как стойко «Спартак» будет переживать отдельные неудачи. Борьба еще будет», - приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

«Спартак» не может одержать победу в чемпионате на протяжении трех игр и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице.