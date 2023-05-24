Лепёхин: «Может, поступки Соболева пора расценивать как рецидив?»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился комментарием о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева. За неприличный жест в адрес игрока ЦСКА Виллиана Роши форвард «красно-белых» получил четырехматчевую дисквалификацию.

«Я считаю, надо исходить из регламента. Как там сказано на этот счет, так и поступать. Другой вопрос, у Соболева постоянно какие-то нестандартные высказывания, поступки. Может, их уже как рецидив можно расценивать?» — цитирует Лепёхина «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в текущем сезоне 26-летний Соболев в 32 матчах во всех турнирах получил десять желтых карточек и два раза был удален с поля.