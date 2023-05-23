Шавло — о пенальти в дерби: Мозес — первый на мяче, Мендес попадает ему в ногу, какие вопросы?

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил судейские решения в матче 28-го тура РПЛ между «красно-белыми» и ЦСКА. Напомним, во втором тайме в штрафной площади «армейцев» произошло два спорных эпизода — в одном из них был назначен одиннадцатиметровый удар.

«Игрок ЦСКА на мяче был первым, дотянулся носком, а потом уже наступил на Зобнина. Тут уже ногу не остановишь. А, если рассматривать эпизод с Мозесом, кто первый на мяче? Мозес. Игрок ЦСКА пытается выбить мяч и попадает в ногу Мозеса. Пенальти, какие вопросы?» — цитирует Шавло Bobsoccer.

Напомним, «Спартак» одолел ЦСКА в столичном дерби со счетом 2:1 и вплотную приблизился к подопечным Владимира Федотова в турнирной таблице РПЛ.