Ещенко: Жду победы «Спартака» над ЦСКА, надеюсь, стадион будет заполнен по максимуму

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего дерби между «красно-белыми» и ЦСКА.

«Ожидаю хорошей игры и победы «Спартак». Надеюсь, стадион будет заполнен по максимуму на данный момент. «Спартак» не в оптимальной форме? Сезон длинный — есть и взлеты, и падения, поэтому это нормальная ситуация», — заявил Ещенко «Чемпионату», добавив, что дерби — это отдельная игра, в которой все непредсказуемо.

После 27 туров «армейцы» занимают вторую строчку в чемпионате России, набрав 54 очка. Подопечные Гильермо Абаскаля идут на четвертом месте, имея в своей копилке 50 баллов.

Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.