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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко: «Место «Спартака» в тройке сильнейших будет чудом»

16 Мая 2023 • 19:51 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Бывший форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил возможный финиш «красно-белых» в тройке сильнейших по итогам текущего сезона РПЛ.

«Вроде весь год неплохо играли, шли вторыми, а теперь попадание в тройку будет чудом. И возможно оно только в случае ошибок соперников», - заявил Павлюченко «РБ Спорт», добавив, что сложно пока давать сезону в исполнении спартаковцев какую-то адекватную оценку.

Напомним, на данный момент «Спартак» идёт на четвёртом месте. По итогам 27 тура подопечные Гильермо Абаскаля могли обойти «Ростов», однако не воспользовались шансом и провалили собственный матч, сыграв не без скандальных судейских решений вничью с «Химками» в гостях (1:1).

Павлюченко: «Зенит» на две головы сильнее «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко
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