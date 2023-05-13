Обляков объяснил свою высокую результативность

Полузащитника ЦСКА Ивана Облякова можно назвать одним из лучших футболистов весны не только в составе своего клуба, но и среди всех игроков РПЛ. Вот и сегодня вечером 24-летний футболист отметился голом и помог разгромить «красно-синим» земляков из «Торпедо» - 3:0.

После матча армеец объяснил, почему в 2023 году он стал так много забивать.

«Прибавил на поле благодаря работе на тренировках. Стараюсь в матчах выкладываться полностью. Может, потому что ещё стал ближе к атаке играть», - заявил Обляков «Чемпионату», добавив, что теперь получает большое удовольствие от своей игры.

Напомним, что у Облякова в текущем сезоне уже восемь забитых голов в рамках Премьер-лиги, шесть из них он записал на свой счёт весной.