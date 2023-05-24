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ЭСК признала ошибочным удаление Роши в дерби «Спартак» - ЦСКА

24 Мая 2023 • 14:08 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
ЦСКА Москва
окончен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», ЭСК признала решение Сергея Карасёва о показе красной карточки Роше ошибочным.

Исходя из решения ЭСК, КДК должен отменить красную карточку для Виллиана Роши, то есть футболист сможет помочь команде в ближайшем матче против «Краснодара» 27 мая.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Виллиан Роша удалён с поля за повторение оскорбительного жеста Александра Соболева. Спартаковец тоже получил красную карточку в том моменте.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Карасёв Виллиан Роша ЭСК РФС
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Комментарии (2)
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пягаи юрии
24 Мая 2023 в 15:06
Кто бы сомневался? А за повтор жеста Соболева Роше премию РФС Хрюкова выплатит?
ингерман
24 Мая 2023 в 14:38
я ж давно ужэ так гов0рил сисек будуц тянуть на 2 месцо и на кубак.. это ж поняцно.. А-ха-ха-ха! )))
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