ЭСК признала ошибочным удаление Роши в дерби «Спартак» - ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», ЭСК признала решение Сергея Карасёва о показе красной карточки Роше ошибочным.

Исходя из решения ЭСК, КДК должен отменить красную карточку для Виллиана Роши, то есть футболист сможет помочь команде в ближайшем матче против «Краснодара» 27 мая.

Напомним, что «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 2:1. Виллиан Роша удалён с поля за повторение оскорбительного жеста Александра Соболева. Спартаковец тоже получил красную карточку в том моменте.