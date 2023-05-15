Корай Гюнтер станет игроком «Спартака»

Немецкий и турецкий защитник «Сампдории» Корай Гюнтер пополнит московский «Спартак», сообщил его агент Эрсин Акан.

Как поясняет «РБ Спорт», в переходе игрока обороны лично заинтересован рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль. В текущем сезоне на счету Гюнтера 21 официальная игра в чемпионате и Кубке Италии, в них он отметился одним голом и одним ассистом. Стоимость немца портал Transfermarkt оценивает в 4,5 млн евро, права на футболиста принадлежат еще одному аутсайдеру Серии А - «Вероне».

Напомним, что «Сампдория» уже официально покинула элиту итальянского футбола по итогам текущего сезона, а «Верона» идёт на 18-м месте и очень близка к тому, чтобы повторить судьбу генуэзцев.