Гладилин: «ЦСКА будет достаточно ничьей в игре со «Спартаком»

Центральным матчем очередного, двадцать восьмого тура российского чемпионата станет встреча двух московских клубов - ЦСКА и «Спартака». Армейцы набрали ход в последнее время, но экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что им будет достаточно и ничьей в игре с земляками.

- Красно-белым необходимо побеждать, чтобы продолжить борьбу за медали. ЦСКА устроила бы и ничья. Думаю, что обе команды будут стараться играть на победу, - цитирует слова Валерия Гладилина Газета.Ru.

Встреча московских клубов «Спартак» и ЦСКА состоится в воскресенье, двадцать первого мая.