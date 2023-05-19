Агент отреагировал на обвинение Мойзеса в махинациях со ставками

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, отреагировал на подозрение игрока на участие в договорном матче. Напомним, футболист находится в аренде в стане «армейцев», права на бразильца принадлежат «Интернасьоналу».

Ранее Globo сообщил, что 28-летний Мойзес подозревается в махинациях со ставками. По сведениям источника, игрок получил деньги за то, чтобы заработать желтую карточку в одном из матчей чемпионата Бразилии.

«Договорные матчи? У меня нет никакой информации об этом», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Мойзес принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три голевые передачи.