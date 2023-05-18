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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент не исключил возвращение Мусы в ЦСКА

18 Мая 2023 • 10:57 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
21.05 16:30

Тони Харрис, агент бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, высказался о возможном возвращении 30-летнего нигерийца в московский клуб.

Напомним, Муса выступал за «красно-синих» с 2012 по 2016 год, а также возвращался в российский клуб зимой 2018 года на правах аренды. В настоящий момент футболист представляет турецкий «Сивасспор». По словам агента, сейчас его клиент полностью сконцентрирован на выступлениях в чемпионате Турции, однако если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то сторона игрока готова обсудить с московским клубом этот вопрос.

«ЦСКА — особенный клуб для Ахмеда и навсегда останется в его сердце, но сейчас он игрок «Сивасспора» и сконцентрирован на том, чтобы принести пользу команде на финальном отрезке сезона. Если ЦСКА захочет вернуть Мусу, то в клубе знают, как с нами связаться», —  цитирует Харриса Metaratings.

Действующий контракт Мусы с «Сивасспором» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 2,1 миллиона евро. В футболке турецкого клуба нападающий успел провести 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ахмед Муса Сивасспор
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