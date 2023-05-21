Газзаев - о Заболотном: Просто тяжело выиграть дерби, когда у тебя в атаке на одного человека меньше

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру нападающего столичного клуба Антона Заболотного в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Специалист отметил, что сложно выигрывать дерби, когда в атаке на одного человека меньше.

« Увы, он сегодня многое делал невпопад. Не туда бежал, не так открывался, принимал неправильные решения, когда получал мяч в штрафной», - заявил Газзаев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что победу со счётом 2:1 одержал «Спартак» и приблизился вплотную (одно очко) к ЦСКА за два тура до конца чемпионата.