Камоцци считает, что Соболева не нужно наказывать за жест в матче с ЦСКА

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о поступке нападающего «красно-белых» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Напомним, в середине второго тайма 26-летний футболист был удалён с поля за неприличный жест, показанный защитнику «армейцев» Виллиану Роше.

«В дерби всегда эмоции и такое может случаться. Надо ли за это наказывать Александра? Я считаю нет, но это будет решать клуб», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Также эксперт считает, что победа в дерби над принципиальным соперником должна предоставить «Спартаку» психологическое преимущество в гонке за серебряные медали.

После 28 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице и отстаёт от второго ЦСКА на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по две игры.