Защитник ЦСКА Роша мог получить красную карточку за то, что повторил жест Соболева

Сейчас проходит матч 28-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и ЦСКА.

На 69-й минуте форвард «красно-белых» Александр Соболев получил красную карточку за то, что приложил руки к паху, следом главный арбитр матча Сергей Карасёв также удалил защитника «армейцев» Виллиана Рошу, но многие эксперты не поняли, за что бразильский защитник был отправлен в подтрибунное помещение.

Однако в объективы телекамер попал момент, на котором Роша показывает такой же жест как и Соболев. Вероятно, боковой арбитр, что действие было адресовано в его сторону.