Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Карасёв ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 87-й минуте столичного дерби между «Спартаком» и ЦСКА, когда главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «армейцев».

Эксперт отметил, что для него момент не является поводом для назначения 11-метрового удара.

«Не каждый контакт = 11-метровый удар.

«Оба игрока тянутся к мячу и происходит легкий (игровой) контакт. Игрок «Спартака» падает не от этого контакта, он ставит ногу на газон и прыгает вперед.

Правильное решение: продолжить игру», - написал Федотов в своём телеграм-канале.