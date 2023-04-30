Бабаев заявил, что ЦСКА много теряет из-за Fan ID

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал финансовые последствия введения системы Fan ID для своего клуба.

«Сколько ЦСКА теряет из-за Fan ID? Очевидно, что много. Как и все», - приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Напомним, 14 февраля нынешнего года в СМИ появилась информация о том, что Роман Бабаев поспособствовал упрощению процедуры получения Fan ID в Москве

В данный момент «красно-синяя» команда располагается на четвёртом месте в турнирной таблице элитного российского дивизиона и отстаёт от идущего третьим «Спартака» на один балл. Их очная встреча состоится 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30.