Петржела считает, что Личка может возглавить «Спартак» или ЦСКА

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о работе главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

«Я уверен, что Марцел в будущем возглавит большой российский клуб. Он – талантливый тренер, проделывающий отличную работу сейчас в «Оренбурге». Марцел способен тренировать такие большие клубы, как «Спартак» или ЦСКА», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с 2020 года. Под его руководством оренбургский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков.

В 28-м туре команда Лички примет на своем поле «Зенит» (20 мая).