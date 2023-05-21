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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть ЦСКА

21 Мая 2023 • 13:17 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
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Через 2 ч. 9 мин.

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

По мнению ветерана, если «красно-белые» будут едины, то им удастся добиться успеха в игре с принципиальным соперником.  

«Никто не даст гарантии, что «Спартак» сегодня выиграет. Игра всё покажет. Надеюсь, что «Спартак» выиграет, но ничего ещё неизвестно. Сегодня нужна командная игра», — цитирует Гаврилова .

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России и опережают четвёртых «красно-белых» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Юрий Гаврилов
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СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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sqrt
21 Мая 2023 в 14:04
Готов держать пари, что без судейского скандала не обойдется)
Карасев ненавидит Спартак и поэтому против 10 спартаковцев будет играть команда в 16 человек)
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