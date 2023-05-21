Гаврилов рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

По мнению ветерана, если «красно-белые» будут едины, то им удастся добиться успеха в игре с принципиальным соперником.

«Никто не даст гарантии, что «Спартак» сегодня выиграет. Игра всё покажет. Надеюсь, что «Спартак» выиграет, но ничего ещё неизвестно. Сегодня нужна командная игра», — цитирует Гаврилова .

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 21 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени. На данный момент «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России и опережают четвёртых «красно-белых» на четыре очка.