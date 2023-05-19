Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал видеоролик, в котором «окрасил» весь главный корпус МГУ в красно-белые цвета и добавил изображение лидера команды Квинси Промеса.

«В выходные постараемся сделать красно-белой и всю Москву», - гласит подпись под видео.

Напомним, что 21 мая состоится один из главных матчей концовки сезона в РПЛ. «Спартак» дома на «Открытие Банк Арене» встретится со столичными армейцами. Особой интриги матчу добавляет не только статус дерби, но и соперничество двух московских клубов за серебро РПЛ.

ЦСКА на данный момент идёт на втором месте с 54 очками, «Спартак» - четвёртый, 50 баллов.