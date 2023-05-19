Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» «окрасил» главное здание МГУ в красно-белые цвета видео

19 Мая 2023 • 23:40 Комментировать
Спартак Москва
...
ЦСКА Москва
1 2.50 X 3.55 2 2.70
21.05 16:30

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал видеоролик, в котором «окрасил» весь главный корпус МГУ в красно-белые цвета и добавил изображение лидера команды Квинси Промеса.

«В выходные постараемся сделать красно-белой и всю Москву», - гласит подпись под видео.

Напомним, что 21 мая состоится один из главных матчей концовки сезона в РПЛ. «Спартак» дома на «Открытие Банк Арене» встретится со столичными армейцами. Особой интриги матчу добавляет не только статус дерби, но и соперничество двух московских клубов за серебро РПЛ.

ЦСКА на данный момент идёт на втором месте с 54 очками, «Спартак» - четвёртый, 50 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.05.23 в 14:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1.78 3.80 4.70
Видео
20.05.23 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Динамо Москва Динамо Москва
7.20 4.30 1.50
Видео
20.05.23 в 16:30
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
3.70 4.30 1.86
Видео
20.05.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Химки Химки
1.55 4.40 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
23:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» «окрасил» главное здание МГУ в красно-белые цвета видео
23:32 · Россия. Премьер-лига
Бакинский «Нефтчи» может заменить «Динамо» в питерском предсезонном турнире слухи
23:12 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Калининградской области поздравил «Балтику» с выходом в РПЛ
22:41 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Балтика» станет украшением РПЛ»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Погребняк сделал смелый прогноз на игру «Оренбурга» и «Зенита»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин советует Игнашевичу оставаться в «Балтике»
22:15 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА поздравили Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ фото
22:10 · Россия. Премьер-лига
Новый тренер «Динамо» озвучил задачи команды до конца сезона
21:59 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Игнашевич сделал большой шаг в тренерской карьере»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий признался, что хочет видеть Кокорина в РПЛ
21:46 · Россия. Премьер-лига
Капелло обратился к Игнашевичу после выхода «Балтики» в РПЛ
21:41 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Работа Игнашевича в «Балтике» проведена на «отлично»
21:37 · Россия. Премьер-лига
Рамирес и Кордоба могут покинуть «Краснодар»
21:28 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на информацию о возможном уходе Мухина в «Локомотив»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Алдонин поздравил «Балтику» Игнашевича с выходом в РПЛ
Все новости
Рекомендуем